La Confael provinciale si raduna sabato mattina

Viterbo - Il titolo del congresso: "Lavoro, rispetto, giustizia sociale, legalità, meritocrazia elementi essenziali per la dignità umana"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 12 giugno dalle avrà inizio la celebrazione del terzo congresso provinciale della Confael di Viterbo. In una provincia prevalentemente agricola, non vanno sottovalutate le piccole e medie imprese artigiane, turistiche e commerciali che sviluppano occupazione e prestigio per il nostro territorio.

Il nostro slogan congressuale: lavoro, rispetto, giustizia sociale, legalità, meritocrazia. Elementi essenziali per la dignità umana.

Di seguito si riportano brevi cenni sugli indirizzi congressuali.

Lavoro: nel territorio della Tuscia sono presenti immense potenzialità di iniziative che possono creare occupazione. Acque termali, bellezze naturali, archeologia, vecchi mestieri da recuperare nei centri storici, ceramica, bellezze artistiche, eccetera. Se ben sviluppate, portano risorse che consentirebbero un egregio sviluppo se ben valorizzate.

Rispetto: parola troppo spesso dimenticata che richiede una riscoperta, sia verso la persona che beni culturali, oggetti e cose.

Giustizia Sociale: anche questa, troppo spesso trascurata anche verso le persone più fragili come anziani e disabilità. In questo rientra anche l’assistenza sanitaria, sempre più distante dal cittadino costantemente disorientato e spesso rinunciatario di accedere alle cure per problemi logistici e anche economici.

Legalità: inosservanza delle norme e delle regole, anche da parte di enti pubblici, tendono a creare situazioni di mobbing.

Meritocrazia: troppo massacrata dal clientelismo e “parentopoli”, con la denigrazione di elevate e nobili professionalità, che invece sono e danno prestigio ad una società ormai allo sbando.

Ai lavori congressuali saranno presenti il vice segretario nazionale, il segretario regionale e provinciale del nuovo sindacato dei carabinieri che ha aderito alla Confael, così come ha aderito a Confael il Mosap, sindacato della polizia di stato, dove sarà presente il segretario nazionale e provinciale di Viterbo.

Sarà inoltre presente il rappresentante del sindacato della guardia di finanza. I lavori termineranno nelle ore pomeridiane con la conclusione di una mozione finale sulle linee e gli obiettivi della Confael di Viterbo nei i prossimi cinque anni.

Si comunica inoltre che durante i lavori verranno donate al comune di Viterbo due carrozzine elettriche per il turismo dei disabili e ciò avverrà alla presenza del segretario nazionale Confael comparto Disabilità, Fabio Barzellotti.

Confael Viterbo

10 giugno, 2021