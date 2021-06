“La croce biancastra e luccicosa sulla torre civica di Bagnaia è un pugno in un occhio, ma…”

Viterbo - Un lettore risponde alla segnalazione sulla torre di Bagnaia

Bagnaia – Una croce in vetta alla torre civica

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il/la cittadino/a che si è scandalizzato/a per la croce sulla torre civica di Bagnaia forse non ha mai alzato la testa a rimirare la torre civica di piazza del Plebiscito, dove troneggia – da gran tempo – un’altra croce.

Sarà il segnale che la comunità viterbese è storicamente e prevalentemente di sensibilità cristiana (il che escluderebbe che si debbano necessariamente riempire le torri civiche dei simboli di tutte religioni praticate in città)?

Sarà che sulle torri civiche tradizionalmente, per secoli, sono state innalzate croci a protezione della comunità, e quindi si potrebbe trattare di una tradizione che non innova più di tanto rispetto alla storia e alla cultura locale e italiana (in effetti, dalle foto d’epoca, sembra che fino agli anni ’20 sulla Torre di Bagnaia ci fosse, assieme ad un campana, anche una croce)? O sarà che si tratta della protesta di un/una cittadino/cittadina che quando vede una croce vede nero (o rosso) e magari si inquieta anche a vedere la croce in mano a Santa Rosa sulle mura civiche di Porta Romana?

Ma a parte certe illazioni, quella croce biancastra e luccicosa sulla torre civica di Bagnaia resta un pugno in un occhio, una cosa orribile a vedersi, quasi carnevalesca. Su questo – ma solo su questo – il/la cittadino/ha pienamente ragione a scandalizzarsi.

Dikaios Filokalos, greco viterbese

La segnalazione: “Una croce sulla torre civica di Bagnaia, l’ennesima cappella del sindaco?”

17 giugno, 2021