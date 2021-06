Il Cairo - Lo rende noto il legale dello studente dell'università di Bologna

Condividi la notizia:











Patrick Zaki

Il Cairo – “La custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki è stata prolungata di 45 giorni”.

Lo avrebbe riferito all’Ansa il legale dello studente dell’università di Bologna. “Altri 45 giorni, come ogni volta” si sarebbe limitato a dire.

Si è svolta oggi al Cairo l’udienza sul rinnovo della custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki, lo studente accusato di propaganda sovversiva su internet.

Le accuse si basano su 10 post di un account Facebook che i suoi avvocati considerano falsi, responsabili di “diffusione di notizie false, l’incitamento alla protesta e l’istigazione alla violenza e ai crimini terroristici”.

“Patrick non riceve farmaci adeguati, non è stato visitato da uno specialista e non gli è stato somministrato il vaccino, nonostante soffra di asma – ha detto al Corriere della sera Marise Zaki, sorella di Patrick -. Non ci preoccupa solo l’asma, che resta comunque grave e lo rende ancora più vulnerabile al coronavirus. Negli ultimi quattro mesi il suo dolore alla schiena si è aggravato dal momento che non è stato sottoposto ad una terapia adatta. Inoltre è molto dimagrito”.

Condividi la notizia:











2 giugno, 2021