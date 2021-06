Sport - Calcio - Serie D - Sul campo del Trastevere finisce 1-1: a Sciamanna risponde Roberti

Condividi la notizia:











Trastevere – Flaminia 1-1 (primo tempo 0-0).

TRASTEVERE: Cataldo, Agresti, Laurenzi (dal 13′ s.t. Ferlicca), Madeddu (dal 39′ s.t. Milani), Tarantino, Giordani, Sordilli (dall’8′ s.t. Lorusso), Conti, Tajarol, Bartolotta (dal 20′ s.t. Squerzanti), Fontana (dal 28′ s.t. Roberti).

Panchina: D’Alessandro, Sbardella, Cervoni, Sabelli.

Allenatore: Pirozzi.

FLAMINIA: Opara (dal 16′ s.t. Rizzo), Massaccesi, Covarelli, Traditi (dal 28′ s.t. Barduani), Guadalupi, Fè, Staffa, Fondi (dal 16′ s.t. Sciamanna), Cruz (dal 39′ s.t. Giovannetti), Lazzarini, Coracci (dal 17′ s.t. Pagliaroli).

Panchina: Scardala, Mignone, Carpenti, Canestrelli.

Allenatore: Rambaudi.

MARCATORI: Sciamanna 25′ s.t. (F), Roberti 46′ s.t. (T).

Roma – Un punto per salutare la serie D.

La Flaminia saluta il campionato con un pareggio.

Sul campo del Trastevere finisce 1-1: al vantaggio iniziale di Sciamanna risponde Roberti al 92′.

Per i civitonici, già salvi, il rimpianto di non aver conquistato la vittoria contro la seconda in classifica, che ha agguantato il pari nelle battute finali.

Condividi la notizia:











17 giugno, 2021