La Fondazione Carivit approva il consuntivo, erogati 736mila euro

Viterbo - Approvate 151 richieste di finanziamento

Condividi la notizia:











Viterbo – Marco Lazzari

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il consiglio di indirizzo della Fondazione Carivit all’unanimità ha approvato il consuntivo 2020.

L’attività erogativa è stata condotta secondo la programmazione stabilita e attingendo alle apposite risorse allo scopo accantonante nei precedenti esercizi.

L’importo erogato è stato pari a € 736.691 e destinato: per il 47,4 % al comparto arte, iniziative e beni culturali; per il 14,6% al comparto educazione e istruzione; per il 16,4% al comparto salute pubblica e per il restante 21,6% al comparto solidarietà sociale. Nel complesso sono state esaminate 236 richieste di finanziamento di cui 151 sono risultate accolte.

Malgrado un contesto difficile e la volatilità dei mercati, nel 2020 il conto economico della Fondazione ha registrato un buon risultato. La performance reddituale del portafoglio diversificato ha prodotto il necessario livello di liquidità, oltre a garantire la salvaguardia del patrimonio.

Il rendimento medio netto complessivo del patrimonio finanziario è risultato pari a 3,11%.

Al netto dell’intero carico fiscale sostenuto di € 374.638, il bilancio chiude con un avanzo pari a € 1.025.188 destinato per intero ai previsti accantonamenti di legge e volontari.

Fondazione Carivit

Condividi la notizia:











29 giugno, 2021