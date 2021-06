Coronavirus - Lo sostiene il presidente del comitato tecnico scientifico francese Delfraissy

Parigi – Coronavirus, “La Francia deve aspettarsi una quarta ondata”. A dirlo è il presidente del comitato tecnico scientifico francese, Jean-Francois Delfraissy.

Dovrebbe essere parecchio attenuta se paragonata alle precedenti tre.

In un’intervista, Delfraissy ritiene che la crisi legata alla pandemia finirà nel momento in cui la totalità della popolazione sarà o stata vaccinata o avrà contratto il virus. E questo con molta probabilità accadrà nel 2022 in Europa almeno.

30 giugno, 2021