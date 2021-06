La granfondo dell’Est! Est!! Est!!! torna il 25 luglio

Sport - Mountain bike - La prova di Montefiascone assegna punti per tre diversi campionati

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Granfondo dell’Est! Est!! Est!!!, un mese alla ripartenza. E’ ora di ricominciare. La granfondo dell’Est! Est!! Est!!! Vuole riannodare il filo spezzatosi nel 2020, per colpa della pandemia: a lungo si era tentato di tenere in vita la gara, pensando anche a un evento sostitutivo, poi si è deciso di concentrare tutte le energie verso l’edizione del prossimo 25 luglio, quella che deve essere a tutti gli effetti la manifestazione della ripartenza e di un viaggio verso la normalità.

La prova laziale è inserita in ben tre circuiti. Il Maremma Tosco laziale, che ha preso il via il 27 maggio con la marathon dei Monti Lucretili; il Sentieri del sole e dei sapori, del quale costituirà il quarto appuntamento; il Mtb Latium legend, di cui sarà la sesta prova.

Gli organizzatori si sono messi già all’opera e stanno perfezionando regolamento e percorsi, che saranno rinnovati soprattutto nella zona di partenza e arrivo.

Le iscrizioni sono già aperte solo on line al costo di 30 euro.

Epicentro della corsa saranno gli impianti sportivi di via Contadini, da cui verrà data la partenza per categorie alle 9,30.

Sarà anche l’occasione per riscoprire le bellezze del borgo viterbese di Montefiascone e dare un po’ di linfa al turismo locale e alle sue ricchezze artigianali, per un weekend diverso dal solito, ridando fiato all’economia locale come sta facendo la mountain bike in queste settimane. Ripartire significa anche questo.

Granfondo dell’Est! Est!! Est!!!

30 giugno, 2021