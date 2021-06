La guardia di frontiera russa spara colpi di avvertimento verso un cacciatorpediniere britannico

Cronaca - Secondo Mosca, la nave avrebbe violato le proprie acque territoriali

Condividi la notizia:











Mosca – Una nave della guardia di frontiera russa e un jet hanno sparato alcuni colpi di avvertimento per un cacciatorpediniere britannico Defender. Secondo il ministero della difesa russo, l’imbarcazione avrebbe violato le acque territoriali russe nel Mar Nero al largo di Capo Fiolent.

Una nave militare

Ne dà notizia l’agenzia di stampa russa Interfax. Secondo il ministero degli esteri russo, l’imbarcazione britannica era stata avvertita in anticipo che, in caso di violazione dei confini, la guardia di frontiera avrebbe sparato dei colpi. Sempre stando a quanto riferiscono da Mosca, il cacciatorpediniere sarebbe entrato nelle acque territoriali russe per circa tre chilometri.

In seguito ai colpi di avvertimento, la nave britannica avrebbe lasciato le acque russe. Il ministero della difesa britannico avrebbe però negato le accuse di violazione delle acque territoriali russe da parte del cacciatorpediniere Defender. Stando a quanto riporta un portavoce di Londra, la nave sarebbe stata impegnata in un’esercitazione nelle acque territoriali ucraine nel pieno rispetto del diritto internazionale.

Condividi la notizia:











23 giugno, 2021