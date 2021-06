“La libertà di muoversi è cara agli europei, rafforzeremo l’area Schengen”

Bruxelles - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: “Per ricostruire le nostre economie e per farci emergere più forti insieme”

Condividi la notizia:











Ursula von der Leyen

Bruxelles – “La libertà di muoversi ècara agli europei, rafforzeremo l’area Schengen”. Così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, annunciando il rafforzamento dell’area Schengen.

La strategia delineata dalla presidente della Commissione europea prevede il rafforzamento delle frontiere esterne dell’unione e un sistema di monitoraggio tecnologico e permanente delle coste e delle frontiere. Sarà prevista cooperazione interna tra gli stati dell’unione per rafforzare la sicurezza e prevenire eventuali minacce.

“La libertà di muoversi, vivere e lavorare in diversi stati membri – ha spiegato Ursula von der Leyen – è una libertà cara agli europei, ma diverse crisi e sfide ci hanno mostrato che non possiamo dare Schengen per scontato”.

“L’obiettivo – ha aggiunto la presidente della Commissione europea – è fare in modo che Schengen possa resistere alla prova del tempo per assicurare il libero flusso di persone, beni e servizi qualunque siano le circostanze ma anche per ricostruire le nostre economie e per farci emergere più forti insieme”.

Condividi la notizia:











2 giugno, 2021