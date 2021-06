La Libertas Pilastro protagonista agli Italian roller games

Sport - Pattinaggio artistico - Annalisa Cardella, Giava Malavasi e Marika Fontana pronte a prendere parte alla manifestazione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Libertas Pilastro pattinaggio ultimo atto (Italian roller games) di una stagione sportiva non priva di difficoltà per il Covid-19, nonostante tutto siamo riusciti a portare gli atleti ad alcune importanti manifestazioni con ottimi risultati tra cui: trofeo Internazionale Roma, trofeo Lazio, campionati Regionali (Solo dance e Singoli), Quartetto, trofeo Internazionale Filippini di Misano Adriatico.

Ultimo atto gli Italian roller games, giovedì 24 la reatina Annalisa Cardella e Giava Malavasi (neodiplomate) saranno a Rimini con l’istruttrice Alessia Marchetti, nella categoria divisione nazionale della Solo dance e infine sabato 26 e domenica 27 sarà volta di Marika Fontana nella categoria Senior sempre nella Solo dance, una citazione particolare merita la ragazza, che nonostante il suo lavoro di tecnico di laboratorio operante a Verona e Padova dove si richiedeva più personale sanitario, tra provette e tamponi da analizzare nelle ore libere trovava il tempo per allenarsi in alcune società venete.

Se questo non è amore e passione per il pattinaggio non sappiamo come definirlo, complimenti Marika per tutto ciò che stai facendo, sei l’esempio da dare ai ragazzi e alle ragazze per raggiungere importanti obiettivi anche fuori delle piste, come la tesina di terza media sul pattinaggio di Sara Emiliani “Il mio mondo sulle rotelle tra arte, velocità e passione”.

Tra le due gare venerdì 25 open day per tutti gli altri atleti con le loro istruttrici Sara Turchetti e Maurizia Burioni, una lezione aperta ai genitori con le esibizioni dei loro figli nella pista all’aperto del Centro Sportivo Sacro Cuore, con tutte le precauzioni per il Covid-19.

Carlo Turchetti

Asd Libertas Pilastro ’92

22 giugno, 2021