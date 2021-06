“La macchina amministrativa ha degli ingranaggi da mettere a punto, ma sono fiducioso”

Lettere al direttore - Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena "risponde" a metà al fondo di Carlo Galeotti che replica

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la risposta del sindaco Giovanni Arena al fondo del direttore di Tusciaweb Carlo Galeotti, Nessuno tocchi Arena! Il sindaco lo difendiamo noi, visto che nessuno lo difende – Ho letto con molta attenzione il suo articolo e ritengo sia giusto rispondere, anche solo per la fiducia riposta nei miei confronti, non tanto per la macchina usata che acquisterebbe da me, quanto invece per l’affidarmi un nipotino per un pomeriggio.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

Non entro nel merito della petizione che nei giorni scorsi ha lanciato la testata che dirige, una scelta editoriale che non sta a me giudicare.

La macchina, quella amministrativa, tanto per rimanere in tema rispetto al suo odierno articolo, ha sicuramente degli ingranaggi da mettere a punto.

È innegabile che alcuni settori richiedano maggiore attenzione. Così come sono evidenti alcune criticità che interessano la città. Ma sono fiducioso. Su molte problematiche stiamo intervenendo.

Come ad esempio sulle fontane, da lei più volte chiamate in causa, e non solo per il deterioramento dei leoni.

Stiamo intervenendo pesantemente sulla manutenzione del verde, sono riprese le asfaltature, in questi giorni in via Carlo Cattaneo e nelle vie limitrofe dei quartieri Barco-Pila, tante altre proseguiranno per tutto l’intero anno.

Interverremo sull’igiene urbana, le cui linee guida per il nuovo servizio pluriennale sono state approvate lo scorso giovedì. Sto inoltre per firmare l’ordinanza che vieta il consumo di alcolici e bevande in contenitori di vetro e metallo, in luoghi pubblici, nelle ore notturne.

Continueremo a gestire l’ordinaria programmazione, come abbiamo sempre fatto. Una programmazione comunque flessibile, che consente di intervenire di fronte a esigenze non prevedibili che richiedono interventi immediati.

Altre criticità le affronteremo e gestiremo di volta in volta, compatibilmente con il tipo di urgenza. Sono certo che in questi due anni che ci separano dal termine del mandato, tutti i settori, anche quelli più in difficoltà, daranno il massimo per garantire servizi ai nostri concittadini, attenzione e rispetto alla nostra città.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

Caro Arena, anzi signor sindaco,

Mi lasci dire che sono stupefatto del fatto che lei, politico navigato, figlio di politico, non affronti la questione politica. Scusi lo scioglilingua. Evidentemente non mi sono spiegato bene, nei miei articoli. Capita ai giornalisti di provincia che non hanno dimestichezza con la lingua.

I fulcri della questione sono due. Da un lato la città allo sbando e i cittadini che ormai non ne possono più. Dall’altro il problema politico: lei è stato lasciato solo. La sua maggioranza è in frantumi e insoddisfatta del lavoro svolto. Faccia la prova. Si mascheri da cittadino normale e vada a parlare con i suoi consiglieri o assessori. Potrà constatare che parlano in modo sprezzante della sua amministrazione.

Al primo punto risponde. Ma dicendo che la macchina amministrativa va messa a punto e che farà e vedrà. Ma dopo tre anni di attività amministrativa, questa risposta non funziona. Si fidi, si informi.

Alla questione politica, non dà nessuna risposta. Signor sindaco, ma lei veramente crede di avere una maggioranza coesa ed efficiente? Come dire: contento lei…

L’unico problema è che di mezzo ci va la città. Ci vanno di mezzo i cittadini.

Buona fortuna. E mi saluti quel galantuomo di Arena.

Carlo Galeotti

22 giugno, 2021