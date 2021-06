“La macchina di Santa Rosa a Ferrara al Parco delle sculture”

Cultura - L'idea del critico d'arte e sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi: "È un'opera straordinaria, un richiamo alla poesia e alla religione"

Ferrara – (b.b.) – La macchina di Santa Rosa a Ferrara al Parco dello sculture.

È l’idea di Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri e presidente di Ferrara Arte che quel parco, che sorge davanti alla Fiera cittadina, lo ha fortemente voluto e poi realizzato. E portare lì anche il simbolo di Viterbo e del 3 settembre è il prossimo obiettivo del critico d’arte.

Macchina di Santa Rosa – Gloria – Nel riquadro: Vittorio Sgarbi

“È un’opera straordinaria, un richiamo alla poesia e alla religione. Una meravigliosa macchina gotica, sostituita ogni cinque anni” spiega Sgarbi, descrivendo la macchina e il significato che ha per la città e i suoi abitanti.

L’occasione per lanciare la proposta è arrivata venerdì scorso, con il posizionamento nel Parco delle sculture, di “Possenza”. Una scultura gigante in bronzo a forma di toro. 10 quintali per 4 metri e mezzo di lunghezza e valore assicurativo stimato in 170mila euro. L’opera di Mario Pavesi – allievo di Henry Moore che ha condiviso anni a fianco di Antonio Ligabue – resterà in prestito a titolo gratuito fino a settembre 2022 e che è stata collocata al fianco della Maestà sofferente di Gaetano Pesce, inaugurata l’8 marzo in occasione della Festa della Donna.

Possenza – L’opera di Mario Pavesi

“Questo spazio di fronte alla fiera, anche grazie alla gentilezza di Mario Pavesi, potrà diventare un luogo di attrazione e godere di una nuova vita. Stiamo assistendo al percorso di rinascita di questo luogo”, ha esordito Vittorio Sgarbi, rivelando la sua ambizione di voler ulteriormente arricchire quest’area con “la macchina di Santa Rosa, il baldacchino trionfale di oltre 30 metri di altezza che innalza al di sopra dei tetti di Viterbo la statua di Santa Rosa, patrona della città”.

Macchina di Santa Rosa – Gloria

27 giugno, 2021