La madre di Saman agli assistenti sociali: “È una vergogna per la nostra famiglia”

Reggio Emilia - Lo sfogo della donna per il no della famiglia alle nozze combinate: “Come faremo a spiegarlo in Pakistan?” - In un video i due coniugi in fuga a Malpensa

Reggio Emilia – “È una vergogna per la nostra famiglia. Come faremo a spiegarlo in Pakistan?”. È ciò che avrebbe detto agli assistenti Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas, la 18enne scomparsa il 30 aprile da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Le frasi risalgono al giorno in cui gli assistenti sociali le comunicarono che la figlia sarebbe entrata in una comunità protetta per sfuggire a un matrimonio combinato. Oggi lei e il marito sono in Pakistan e sono indagati per omicidio assieme allo zio e a due cugini della ragazza.

Saman Abbas – La fuga dei genitori all’aeroporto di Malpensa

Nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio avrebbero ucciso Saman e poi ne avrebbero nascosto il corpo ormai senza vita.

“Questo è un disonore per tutti noi”, avrebbe sottolineato la donna, come riporta Il Corriere della Sera. Saman aveva trovato il coraggio di opporsi al matrimonio che il padre Shabbar Abbas, 44, aveva combinato per lei in Pakistan con un cugino. Nozze accuratamente programmate: dalla data, il 22 dicembre, all’acquisto dei biglietti, il 7. Saman aveva denunciato i genitori e dopo diverse fughe dal centro di accoglienza nel Bolognese a cui era stata affidata, poco prima della sua scomparsa sarebbe tornata a casa dal padre e la madre per prendere i suoi documenti e andarsene. Da quel momento di lei non si è più avuta notizia.

Intanto spunta un video delle videocamere di sorveglianza dell'aeroporto di Milano Malpensa, dove si vedono i coniugi Abbas pronti all'imbarco. Avevano i biglietti pronti, acquistati il 26 aprile da Danish Hasnain, l'uomo che avrebbe materialmente ucciso Saman. Da chiarire come Shabbar e la moglie abbiano raggiunto lo scalo lombardo. Forse in aiuto, accompagnati da qualcuno. È l'ipotesi di cui scrive la Gazzetta di Reggio. E nemmeno dei genitori, partiti per il Pakistan e ancora ricercati.

14 giugno, 2021