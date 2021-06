“La mia esperienza all’interno del gruppo Orizzonte comune è conclusa”

Orte - L'annuncio di Claudia Paolessi, ex assessora al Turismo e allo Sviluppo economico

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Cari concittadini, con la coerenza che mi ha sempre contraddistinto, ho deciso di portare a termine il mandato amministrativo che mi è stato conferito anche, e soprattutto, per il rispetto verso coloro che, con la propria preferenza, avevano riposto in me fiducia alle ultime elezioni comunali.

Per questo, e per concludere alcuni dei progetti già avviati, ho confermato il sostegno al sindaco Giuliani nell’ultimo consiglio comunale, non mancando altresì di sottolineare le difficoltà amministrative emerse negli ultimi periodi.

Le mie assenze in giunta ne sono una conferma!

Non sentendomi più coinvolta, né partecipe in un nuovo percorso politico, considero conclusa la mia esperienza all’interno del gruppo Orizzonte comune”.

Claudia Paolessi

Ex assessora al Turismo e allo Sviluppo economico del comune di Orte

18 giugno, 2021