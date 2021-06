La partita della Nazionale e Coco a “Civita sotto le stelle”

Civita Castellana - Visione live su maxischermo dei due appuntamenti in programma per mercoledì 16 e venerdì 18 giugno

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – La programmazione di “Civita sotto le stelle”, che prevede la visione live su maxischermo delle partite della Nazionale azzurra agli Europei di calcio 2021 e leproiezioni di film, totalmente gratuite per adulti e bambini, prosegue con appuntamenti settimanali fino a fine luglio.

Civita Castellana – Piazza Matteotti

In piazza Matteotti mercoledì 16 giugno alle 21 verrà trasmessa la partita Italia -Svizzera, mentre venerdì 18 giugno alle21,30 sarà proiettato il film d’animazione della Disney Pixar “Coco”, ambientato in Messico durante il Dia de Muertos. Il cartone animato narra la storia del giovane Miguel e della sua irrefrenabile passione per la musica.

La pellicola, nelle sale italiane dal Natale 2017 e diretta da Lee Unkrich e Adrian Molina, ha ottenuto diversi riconoscimenti come miglior film d’animazione dell’anno.

Il maxischermo allestito sotto alla rinnovata facciata comunale illuminerà per la seconda volta un centro storico che, di settimana in settimana, si sta rianimando e riprendendo vita.

“Un’offerta ludico culturale importante –commenta il sindaco Luca Giampieri -, voluta dall’amministrazione comunale ed in particolare dall’assessore allo spettacolo Simonetta Coletta. Crediamo che icittadini abbiano la necessità di fruire di contenuti di evasione e intrattenimento dopo tanti mesi di chiusure e distanziamento, e questa iniziativa è una prima risposta a questa esigenza”.

Comune di Civita Castellana

