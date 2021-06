Cronaca - Il presidente Alberto Marchetti: “L’associazione è un piccolo miracolo italiano” – Nel corso del tempo tante sono state le iniziative a favore della cittadinanza

di Michele Mari

Condividi la notizia:











Montefiascone – La storica sede della Società di Mutuo Soccorso

Montefiascone – La Società di Mutuo Soccorso di Montefiascone compie 150 anni.

È il traguardo raggiunto dall’associazione presieduta da Alberto Marchetti e che vanta all’attivo tantissimi progetti raggiunti nel tempo a favore della popolazione.

Infatti la Società di Mutuo Soccorso di Montefiascone è stata fondata nel 1871 e nel 2021 ha compiuto i suoi primi 150 anni.

A testimonianza di tutto ciò c’è l’insegna, restaurata di recente, della storica sede di via Casti che testimonia l’anno di fondazione.

Montefiascone – Il consiglio direttivo della Società di Mutuo Soccorso

“In questi primi 150 anni – spiega il presidente Alberto Marchetti – la società di Mutuo Soccorso di Montefiascone ha superato le due guerre, la ricostruzione ed è sempre stata vicino alla gente, ovviamente nelle nostre possibilità”.

Al momento l’associazione vanta quaranta soci tesserati e il consiglio direttivo è composto da Alberto Marchetti (presidente), Pierluigi Salmistraro (vicepresidente), Mario Fetoni (consigliere) e Gianfranco Vittori (tesoriere).

“Nonostante la pandemia – aggiunge Alberto Marchetti – l’associazione ha continuato la sua attività e con l’inserimento di giovani siamo proiettati al 2030. Negli ultimi tempi sono state tante le iniziative portate a termine: la donazione di un defibrillatore al comune di Montefiascone e uno al volley Tuscania; il contributo per l’acquisto dell’autoambulanza della Solidarietà Falisca e quello per l’ecografo di Villa Serena; la donazione di carrelli per l’interventistica di urgenza all’ospedale di Belcolle, elettrodomestici per villa San Giuseppe alle Mosse ed anche pacchi alimentari per i soci”.

Montefiascone – Il consiglio direttivo della Società di Mutuo Soccorso

La Società di Mutuo Soccorso, con i suoi 150 anni d’attività, è l’associazione più longeva di Montefiascone. Un traguardo difficilmente superabile.

“Voglio ringraziare – conclude Alberto Marchetti – tutte le persone e gli enti che nel corso degli anni ci hanno versato il 5 per mille, che ci ha permesso di effettuare molteplici iniziative. Con grande umiltà e un pizzico di orgoglio posso dire che la Società di Mutuo Soccorso è un piccolo miracolo italiano”.

Michele Mari

Condividi la notizia:











29 giugno, 2021