La tennista Yana Sizikova arrestata al Roland-Garros

Parigi - Finita in manette dopo un match - È accusata di truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate

Yana Sizikova

Parigi – Scandalo scommesse al Roland-Garros, arrestata la tennista Yana Sizikova.

La sportiva è finita in manetta dopo la fine di un match in doppio con la partner Ekaterina Alexandrova al famoso torneo francese. Stando a quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, sarebbe al centro di un’inchiesta aperta dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate. L’accusa è quella di aver deliberatamente perso una partita nell’ambito di scommesse truccate.

Al centro dell’interesse della giustizia francese, il match di doppio del primo turno che l’anno scorso, il 30 settembre, la tennista russa ha giocato in coppia con l’americana Madison Brengle contro le romene Andreea Mitu e Patricia Maria. Una serie di doppi falli della Sizikova, avevano fatto allarmare gli investigatori che contemporaneamente avrebbero riscontrato anche un traffico anomalo di scommesse nel bel mezzo del match, soprattutto nel quinto set quando alla battuta c’era la russa.

Secondo la ricostruzione del quotidiano francese, l’arresto della donna è stato molto movimentato, con il servizio di sicurezza del torneo che cercava di ostacolare i poliziotti e gli agenti che hanno dovuto bloccare con la forza la tennista russa, numero 101 nella classifica di doppio. Le forze dell’ordine inoltre hanno perquisito anche la camera d’albergo di Sizikova, che è al centro di un’inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate.

4 giugno, 2021