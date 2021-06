La Tuscia nel cinema in mostra a Berlino

Cultura - Presentata in anteprima all’Ambasciata d’Italia l'esposizione fotografica dedicata alle produzioni ambientate nella provincia di Viterbo in programma il prossimo autunno nella capitale tedesca

Berlino – Riceviamo e pubblichiamo – E’ stata presentata in anteprima presso l’Ambasciata d’Italia di Berlino la mostra fotografica L’Italia nel cinema, il cinema in Italia organizzata dal Tuscia Film Fest nell’ambito delle attività annuali dell’Italian Film Festival Berlin.

L’anteprima della mostra

Nel corso dell’evento, è stato presentato il focus che la Berlinale dedicherà al cinema italiano nel 2022 mentre Enrico Magrelli ha illustrato il calendario delle attività dell’Italian Film Festival Berlin nella seconda metà del 2021.

Enrico Magrelli, direttore artistico del Tuscia Film Fest e dell’Italian Film Festival Berlin

Presenti il direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian, il neo ambasciatore italiano in Germania Armando Varricchio, la professoressa Maria Carolina Foi direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino e il responsabile dell’internazionalizzazione dell’Anica Roberto Stabile.

Carlo Chatrian (direttore artistico della Berlinale) con l’Ambasciatore d’Italia a Berlino Armando Varricchio e consorte

L’Italia nel cinema, il cinema in Italia attraverso le foto di scena di Gianni Fiorito, Philippe Antonello si propone di esaltare il rapporto tra arte cinematografica e fotografia e la capacità di quest’ultime di essere un fenomenale strumento di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico italiano, con particolare riferimento a quello della provincia di Viterbo dove le produzioni oggetto della mostra (The Young Pope di Paolo Sorrentino e Catch-22 di George Clooney, Grant Heslov ed Ellen Kuras) sono state ambientate tra piazza San Lorenzo e centro storico di Viterbo, Sutri e Villa Lante a Bagnaia.

L’anteprima della mostra

Un momento dell’incontro

“La mostra a Berlino si aggiunge al festival del cinema italiano – dicono gli organizzatori del Tuscia Film Fest – e saranno un’occasione unica di promozione del territorio della Tuscia e del Lazio e di sviluppo delle nostre attività nella capitale tedesca con la presentazione, per la prima volta, di un calendario di proiezioni estive e la presenza nelle arene di Berlino”.

Roberto Stabile, responsabile internazionalizzazione di Anica

La mostra L’Italia nel cinema, il cinema in Italia – che rispetto a quella attualmente in corso al teatro dell’Unione di Viterbo presenterà foto anche di altri film girati nella Tuscia – sarà inaugurata sabato 2 ottobre e si concluderà il 14 novembre 2021 in concomitanza con l’evento di chiusura dell’ottava edizione dell’Italian Film Festival Berlin.

Tuscia Film Fest

Un momento dell’incontro

22 giugno, 2021