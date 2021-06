La Tuscia riabbraccia la Mille miglia, per la prima volta in versione serale

Motori - Le 375 auto storiche hanno attraversato il centro storico di Viterbo a partire dalle 19,30 di questa sera - Prima il passaggio a Marta, dopo quello a Ronciglione - Domani la terza tappa della corsa, con Civita Castellana protagonista - FOTO E VIDEO

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Non più all’alba ma al tramonto. L’emozione della Mille miglia cambia volto, con la 39esima edizione partita da Brescia mercoledì e giunta nella Tuscia questa sera.

Il percorso antiorario, novità assoluta, ha portato la carovana di 375 auto storiche nella provincia di Viterbo tra il tardo pomeriggio e la serata, in un atmosfera diversa e molto più distesa rispetto a quella del 2020 in cui le restrizioni per il Covid-19 erano molto più rigide.

Quella che Enzo Ferrari definì come la “Corsa più bella del mondo” è l’edizione rievocativa numero 39 della competizione agonistica andata in scena dal 1927 al 1957. E le auto storiche attualmente presenti devono obbligatoriamente aver partecipato a una delle edizioni di quel trentennio.

I circa 1800 chilometri totali, come detto, sono iniziati ieri dalla rampa di viale Venezia in direzione Viareggio, punto d’arrivo della prima frazione. La seconda tappa di oggi, quella che ha attraversato la Tuscia, proseguirà invece fino a Roma. Tra i protagonisti principali Marta, Viterbo e Ronciglione, dove l’organizzazione ha predisposto i punti di controllo a timbro.

Nel capoluogo le vetture sono iniziate ad arrivare attorno alle 19,30, anticipate dal classico Ferrari tribute to Mille miglia. Il brand più rappresentato del 2021 è l’Alfa Romeo con ben 50 auto partecipanti. Subito dopo Fiat con 40 e Lancia con 31. Dopo lʼItalia, con 292 piloti presenti, il maggior numero di partecipanti proviene da Paesi Bassi (146) e Germania (80).

Molto, come al solito, lo stupore degli equipaggi durante il giro del centro storico di Viterbo, specialmente durante l’attraversamento del quartiere di San Pellegrino: in tanti, sulle vetture, hanno approfittato della bassa velocità per scattare foto e girare video.

La corsa ripartirà dalla Capitale domani alle 6,15 e arriverà in serata a Bologna, ma solo dopo aver attraversato Civita Castellana (l’arrivo delle prime auto è atteso per le 7,55). La giornata conclusiva vedrà infine la Freccia rossa rientrare a Brescia per le premiazioni di rito.

Samuele Sansonetti

17 giugno, 2021