La Uefa dice no all’illuminazione arcobaleno dell’Allianz Arena per la partita Germania-Ungheria

Il sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter: "È vergognoso"

Monaco di Baviera – Europei di calcio e diritti Lgbtq, la Uefa dice no alla proposta del sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter di colorare con la bandiera arcobaleno lo stadio Allianz Arena che domani sera ospiterà il match tra Germania e Ungheria.

L’idea del primo cittadino era quella di inviare un messaggio di supporto alla comunità Lgbtq+ proprio in occasione della partita contro l’Ungheria. Pochi giorni fa, infatti, il governo ungherese guidato da Viktor Orbán ha approvato una legge che vieta la “promozione” dell’omosessualità ai minori. Il testo vieta di fatto la diffusione tra i minori di qualsiasi contenuto che promuova l’omosessualità o il cambio di genere. Una legge ampiamente criticata da molte organizzazione e associazioni. Secondo alcune ong, la legge in questione potrebbe vietare anche alcune serie tv o film come “Bridget Jones”, “Harry Potter” o “Billy Elliot”, o spot pubblicitari e programmi educativi che evochino l’omosessualità o che promuovano i diritti delle minoranze di genere.

Ma la Uefa, che gestisce e organizza i campionati europei di calcio, ha detto di no alla proposta del sindaco di Monaco. “Il razzismo, l’omofobia, il sessismo e tutte le forme di discriminazione sono una macchia nelle nostre società e rappresentano uno dei maggiori problemi che il gioco deve affrontare oggi – si legge in un comunicato stampa della Uefa -. Il comportamento discriminatorio ha rovinato entrambe le partite e, fuori dagli stadi, il discorso online sullo sport che amiamo. Tuttavia, la Uefa, attraverso i suoi statuti, è un’organizzazione politicamente e religiosamente neutrale. Dato il contesto politico di questa specifica richiesta – un messaggio che mira a una decisione presa dal parlamento nazionale ungherese – la Uefa deve declinare questa richiesta”.

La Uefa ha poi proposto due date alternative per colorare l’Allianz Arena. O il 28 giugno, in occasione del Christopher Street Liberation Day, o tra il 3 e il 9 luglio, settimana del Christopher Street Day a Monaco.

L’Ungheria ha accolto con favore la decisione della Uefa. “Ha preso la decisione giusta”, ha commentato il ministro degli esteri ungherese. Molto dura è stata invece la risposta del primo cittadino di Monaco di Baviera Dieter Reiter. “Trovo vergognoso che la Uefa ci vieti di inviare un messaggio qui a Monaco, dove siamo aperti, tolleranti, rispettosi e solidali con la comunità Lgbtqi+. Il suggerimento alternativo di illuminare l’Allianz Arena in un altro giorno contraddice qualsiasi messaggio che dovrebbe emanare l’illuminazione dell’arcobaleno. Come città di Monaco, invieremo ancora domani all’Ungheria un chiaro segno della nostra solidarietà e rispetto per l’uguaglianza sessuale. Non solo metteremo sul municipio di Monaco delle bandiere arcobaleno – presumo che il consiglio comunale lo deciderà domani a larga maggioranza – ma faremo anche brillare la turbina eolica nell’arena e la torre olimpica di Monaco. Perché si tratta di un segnale per un diritto fondamentale non negoziabile per tutte le persone: l’uguaglianza e la tolleranza”.

22 giugno, 2021