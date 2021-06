La under 18 Fiamme oro in campo con Cisterna Rugby Asd

Sport - Iniziata l’attività agonistica delle giovanili del Lazio

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Iniziata nella serata di venerdì 4 giugno l’attività agonistica delle giovanili di rugby del Lazio.

Cisterna di Latina – Under 18 Fiammeoro/crc al Campo Borgo Flora

A fare da apripista e a dare vita a tale iniziativa è stata la Under 18 fiammeoro/crc sul Campo “Borga Flora” di Cisterna di Latina incontrando i coetanei del Cisterna Rugby ASD.

Nonostante i vari fattori che hanno limitato gli allenamenti in settimana vedi “prossimi esami scolastici, vaccini per gli esaminandi , impegni per la preparazione per gli europei”, i ragazzi del coach De Nisi della Under 18 fiammeoro/crc dopo un primo tempo di contenimento, dovuto anche alla fisicità degli avversari, sono riusciti a imporre il proprio gioco e impostare la partita sui ritmi chiesti.

Alla fine ne è uscita una buona partita perché anche nei momenti di difficoltà, i giovani rugbisti hanno mostrato il carattere e l’orgoglio di chi veramente ama il rugby come sport.

Divulgare una cultura del benessere sportivo, che faccia comprendere quanto sia importante il movimento, l’alimentazione e, non per ultimo, il prendersi cura del proprio essere interiore, attraverso un continuo impegno mentale in campo e fuori, dimostrano come sia davvero necessario in momenti come quello che abbiamo vissuto e viviamo.

È necessario e fondamentale fare attenzione al significato della parola “benessere sportivo”: l’allenamento e uno stile di vita propositivo e sano sono fattori importanti e a volte passioni da coltivare e soprattutto mantenere.

“Nella partita di oggi – spiega il coach Umberto De Nisi – non abbiamo mantenuto un ritmo in entrambi i tempi così come avevamo fatto nelle partite con la Lazio ed il CRC in cui ci eravamo davvero espressi benissimo. Questo incontro di oggi però sarà di stimolo per il fine stagione che ci attende”.

Ottima l’organizzazione e l’accoglienza del Cisterna Rugby ASD, dimostrando passione e professionalità. Vanno fatti inoltre i complimenti per l’impianto davvero ben strutturato.

Civitavecchia Rugby Centumcellæ Asd

5 giugno, 2021