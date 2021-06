Coronavirus - Anna Teresa Palamara, (Istituto superiore di sanità) al Corriere spiega come l'incidenza sia sotto l'1% dei casi registrati

Roma – Coronavirus: “La variante indiana al momento non è un pericolo particolare per l’Italia”. A spiegarlo è

Anna Teresa Palamara, del dipartimento malattie infettive all’Istituto superiore di sanità.

Quella che al momento predomina è la variante inglese, la Alfa, è stata identificata nall’80% dei casi attuali, mentre la Delta ha un’incidenza che al momento si attesta sotto l’1%.

In un’intervista al Corriere della Sera, spiega come la Delta, variante indiana, sia più contagiosa ma non più aggressiva, per i possibili effetti della malattia.

