“Quando la vita ti chiama a un cambiamento, arriva il momento di ringraziare…”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Quando la vita ti chiama ad un cambiamento e tu, seppur decisa, devi rinunciare a qualcosa di speciale, allora arriva il momento di ringraziare… Ringrazio te cara Elisabetta, collega e amica. Come due rocce in questi due anni, unite, abbiamo solcato il mare calmo e a volte in tempesta ma ne siamo sempre uscite vincenti. A te devo tutto anche la mia forza perché fiducia, cuore e professionalità sono le nostre parole chiave. Con gli stessi occhi abbiamo guardato tutti i cuccioli che il destino ci ha voluto affidare e li abbiamo visti crescere orgogliose e attente come due brave “seconde” mamme. Ringrazio anche loro, i piccoli grandi amori della mia vita; quelli che hanno fatto emergere la parte più premurosa di me, quelli che hanno capito il mio rimprovero e mi hanno riempito di coccole e regalato gioie che non si possono descrivere. Grazie ai genitori che hanno sempre creduto in me, si sono fidati e hanno collaborato egregiamente per raggiungere il successo dei loro bimbi. L’affetto dimostrato da ognuno di loro è un tesoro dal valore inestimabile. Un altro posto speciale nel mio cuore è dedicato a Mara, collega preparata, sincera e amica fidata. E cosa dire dell’insuperabile Rosa Maria? Collaboratrice scolastica sempre al mio fianco, punto di riferimento, instancabile e disponibile sempre. A tutte le belle persone della segreteria dell’istituto comprensivo Pietro Egidi dico grazie per avermi “sopportato” e aver condiviso con me momenti piacevolissimi dentro e fuori le mura di scuola. Grazie anche a te Rosanna donna forte, determinata che mi hai preso per mano agli inizi della mia carriera e non mi hai più abbandonato. L’elenco sarebbe veramente troppo lungo perché in questi anni ho conosciuto molte persone ma concludo con la persona che mi ha fatto crescere professionalmente credendo in me, trasmettendomi l’amore per il lavoro o missione (decidete voi) che ho scelto di intraprendere. Grazie cara Loretta! E ora… Pronta per una nuova avventura!!! Lucia Del Ciuco