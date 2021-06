La Viterbese scalda i motori, poco più di un mese all’inizio del ritiro

Sport - Calcio - Serie C - Il direttore generale Francesco Pistolesi: "Abbiamo già scelto la sede, si svolgerà dal 25 luglio al 7 agosto"

di Samuele Sansonetti

Sport – Calcio – Viterbese – L’allenamento

Viterbo – Poco più di un mese di vacanza e si riparte.

La Viterbese fissa la data dello start ufficiale della stagione 2021-2022.

Il ritiro estivo si svolgerà da domenica 25 luglio a sabato 7 agosto, dopodiché la squadra rientrerà nella Tuscia per proseguire nella preparazione precampionato.

Ad annunciarlo è il direttore generale Francesco Pistolesi, intervenuto tramite i canali social ufficiali del club.

“Grazie alla salvezza conquistata con qualche giornata d’anticipo abbiamo avuto opportunità di programmare alcune cose in anticipo come la scelta di mister, staff e nuova area medica – spiega il dirigente -. Abbiamo già scelto la sede del ritiro che si svolgerà dal 25 luglio al 7 agosto e stiamo cercando di strutturarci nel miglior modo possibile. Anche allo stadio Rocchi stanno proseguendo i lavori di abbellimento della struttura. Stiamo cercando di unire tutte queste cose per partire nel migliore dei modi“.

Sport – Calcio – Viterbese – Francesco Pistolesi

Con Alessandro Dal Canto alla guida, il primo colpo della Viterbese è stato Emilio Volpicelli, che è andato a rinforzare un attacco che può contare anche su Murilo, Marco Simonelli, Edoardo Tassi e Mamadou Tounkara. Altri nomi arriveranno a breve e anche in questo senso il direttore generale appare molto sicuro.

“Per la prima squadra stiamo cercando di costruire una rosa competitiva che possa regalare ai nostri tifosi, che quest’anno potranno riempire lo stadio, molte soddisfazioni – conclude Pistolesi –. Cercheremo in tutti i modi di consegnare al mister la rosa al completo per il 25 luglio. Il direttore sportivo Mauro Facci si sta muovendo tutti i giorni su tutti i fronti. Per quanto riguarda il settore giovanile abbiamo deciso di investire ancora, il presidente ci crede molto e nei prossimi giorni avremo delle novità sullo staff“.

Nella prossima stagione, infine, il club di via della Palazzina condividerà lo stadio Rocchi con il Monterosi. Dopo l’accordo tra i due club ieri mattina è arrivato l’ok della giunta comunale di Viterbo.

Samuele Sansonetti

19 giugno, 2021