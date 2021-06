“Lago di Vico, presto tavolo al ministero dell’Agricoltura su problemi ambientali”

Ronciglione - Lo annuncia la senatrice Vilma Moronese che assicura un suo interessamento anche per la questione della Chemical city

La senatrice Vilma Moronese con il ministro Stefano Patuanelli

Ronciglione – “Sono felice di poter comunicare ai cittadini che a breve verrà convocato presso il ministero dell’Agricoltura, guidato dal ministro Stefano Patuanelli, un tavolo per affrontare i problemi ambientali e di salute che da tempo venivano segnalati da diverse associazioni” lo dichiara in una nota la senatrice Vilma Moronese presidente della XIII commissione permanente, ambiente e territorio del Senato, che ha annunciato sulla sua pagina Facebook di aver incontrato il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, che ha dato la sua piena disponibilità per affrontare le problematiche esposte dalla senatrice.

“Ringrazio innanzitutto il ministro e collega Stefano Patuanelli per la sua disponibilità e sensibilità – spiega Moronese – adesso spero che con la convocazione di questo tavolo, dove verranno invitate tutte le parti in causa, ovvero i cittadini e le associazioni, i sindaci, la regione, gli agricoltori, e gli altri enti tra cui anche l’università, riusciremo a trovare delle soluzioni insieme”.

Nel mese di maggio era stata sempre la senatrice Moronese ad aver fatto pervenire al ministero della Politiche agricole un’interrogazione (atto Senato n. 4-05412) nella quale venivano illustrati i problemi che investono il lago di Vico e con la quale veniva richiesta la convocazione di un tavolo presso il ministero.

Anche la questione della Chemical city che ad oggi non appare per nulla chiara, potrebbe a breve vedere una svolta, infatti anche l’ex stabilimento militare dei materiali di difesa Nbc che ricade nel comune di Ronciglione ed è situato sul margine del lago è stato attenzionato dalla senatrice che a riguardo ha dichiarato “per quanto riguarda la bonifica della Chemical city, per la quale sto seguendo un altro percorso in quanto attiene alle autorità militari, a breve comunicherò i nuovi aggiornamenti e faremo il punto della situazione”.

22 giugno, 2021