E l’assessore De Carolis bombarda il quartier generale… e spara bordate contro Arena

Vietata la lettura agli asini - Fenomenologia minima del travolgente declino di Viterbo - Per lenire le pesantissime accuse scende in campo Marini

di Ernie Souchak

Viterbo – Inizia la resa dei conti all’interno della giunta Arena. Con l’assessore Marco De Carolis che bombarda il quartier generale. Spara bordate su Arena. E si smarca dall’operato di un’amministrazione inesistente.

“Stamattina il centro storico si è risvegliato con tanti turisti e con uno spettacolo indegno di una città che vuole crescere attraverso il turismo e la cultura – scrive De Carolis in un suo post su Facebook -. Il lavoro fatto in questi ultimi anni sta portando a risultati straordinari e a nuove e inedite opportunità per Viterbo. Ora ognuno deve fare la sua parte: l’amministrazione chiedendo a chi svolge il servizio di adeguare immediatamente orari e personale per garantire che le piazze siano pulite prima dell’inizio della giornata e, a noi tutti, sta di avere maggiore rispetto delle ricchezze che abbiamo. Queste situazioni non sono più tollerabili”.

Viterbo – Centro storico sporco – Una delle foto postate dall’assessore De Carolis

Perfino l’assessore sveglissimo e intelligentissimo alla cultura, si fa per dire, e al turismo, si fa per dire, De Carolis si è accorto che qua e là in città qualcosa non va. Come dice qualche asino di giornalista bollito o falso giornalista: si tratterà di un assessore chiaramente commmunista. Strano, ma dopo ricerche approfondite il De Carolis Marco risulta in quota Fratelli d’Italia. A occhio un partito di destra destra.

Eppure il De Carolis gli dà giù senza pietà e spiega, glossiamo il complesso pensiero dell’assessore per il popolo: Io sono bravo, i turisti li ho portati, chi deve far pulire la città invece che ha fatto? Nulla.

Indovinate chi ha la delega all’immondizia, all’ambiente al comune di Viterbo. Non lo sapete? È il sindaco Giovanni Arena. Insomma un attacco frontale alla giunta Arena. E nello specifico al sindaco fatta da un assessore della giunta Arena. Come direbbe un leader raffinato come Grillo: un vaffanculo politico. Come spiega l’Oxford Languages, si tratterebbe di un “insulto che esprime un violento rifiuto della propria attenzione o considerazione o anche adirata avversione o rigetto clamoroso”.

L’insulto è talmente forte che uno degli uomini politicamente pesanti del consiglio e di Forza italia, Giulio Marini, si vede costretto a spiegare a De Carolis, come funzionano le cose.

Viterbo – Centro storico sporco – Una delle foto postate dall’assessore De Carolis, dove si vede che non sono i cittadini sporchi, ma mancano i cestini

“Caro Marco – replica Marini sempre su Facebook -, come ben sai aumentare i passaggi comporta un costo per l’amministrazione, possibile che non riescono a capire i consumatori che devono per primi essere di buon esempio, poiché gli aumenti dei costi ricadono sulle loro tasche?”.

Insomma tutta colpa dei cittadini. L’accusa è generica anche se la responsabilità semmai è di una minoranza sporcacciona che nessuno controlla e nessuno multa.

Va detto che il pericoloso sovversivo De Carolis, che fa alla giunta una parte delle stesse critiche che fanno i cittadini e che fa, cosa di minor importanza, anche Tusciaweb, illustra la sue accuse con tanto di reportage fotografico.

Insomma non ci eravamo sbagliati. E lo dice un assessore di destra destra e non qualcuno che è schierato, come ha sostenuto qualche giornalista asino che non studia.

La resa dei conti è iniziata, vedremo dove si andrà a finire. Magari si finirà a fare il dibattito politico su Facebook invece che in consiglio. Al peggio non c’è mai fine.

Ernie Souchak/Carlo Galeotti

Ps. Qualche cittadino, sempre su Facebook, ha provato a spiegare ai grandi amministratori che se uno vuole la città pulita tra la tante cose da fare serve mettere dei cestini. La verità è che i cittadini sono più puliti di quel che pensano Arena e company, ma se non c’è nessun cestino, perché la giunta è inefficiente… Dalle foto pubblicate dall’assessore si comprende che in realtà i cittadini cercavano un posto dove sistemare i rifiuti. Ma non hanno trovato nessun cestino, probabilmente. Certo poi ci sono gli zozzoni.

Il post di De Carolis

21 giugno, 2021