Laura Allegrini: “Una poesia su Beirut e torno in Italia”

Beirut - Finalista a "Napoli Cultural Classic", lascia il Libano dove vive da due anni, e afferma: "Dopo l'esplosione, la situazione precipita di giorno in giorno"

La cantante Laura Allegrini

Beirut – (sil.co.) – Ancora un riconoscimento per Laura Allegrini, l’artista viterbese che vive da quasi due anni a Beirut in Libano, finalista al “Napoli Cultural Classic”. Un riconoscimento che coincide con il rientro in patria, dopo lo stop forzato dovuto al Coronavirus.

“Napoli Cultural Classic” è il premio letterario internazionale, cui Laura partecipa con la poesia “Beirut, 4 agosto 2020-Dopo l’esplosione”, la cui cerimonia di premiazione è in programma il prossimo luglio a Napoli.

Per l’occasione rientrerà dal Libano, dove si è trasferita i primi di settembre 2019 e dove la scorsa estate è stata testimone diretta del disastro che ha colpito la capitale Beirut.

– “Ho pensato a un terremoto, i libanesi a una bomba”

Per il paese sulle sponde del mediterraneo non sembra esserci pace. “La situazione precipita di giorno in giorno – spiega Allegrini – scarseggia la benzina, il latte per i bambini, mancano medicinali, interi quartieri si trovano al buio per mancanza di elettricità, il cambio col dollaro ha fatto scivolare la lira libanese in una forte depressione”.

“I libanesi che hanno vissuto le guerre – prosegue – dicono che una cosa così non l’hanno mai vista e che il Libano non si riprenderà tanto facilmente. Per quello che mi riguarda è impossibile ormai lavorare a certi livelli, e per delle offerte di lavoro dall’Italia, dei progetti che partiranno presto, dovrò lasciare il Libano. Non nascondo che ho già pianto parecchio al pensiero”.

– Laura Allegrini, l’artista viterbese che canta in arabo

“Era mia intenzione stare un po’ in Libano e un po’ in Italia – ricorda – ma proprio mentre dovevo partire per l’Italia, sono rimasta bloccata dal lockdown, per tanti mesi. In verità ero più preoccupata per i miei amici italiani, per le mie colleghe italiane fortemente depresse dalla situazione. Allora mi sono inventata due documentari, Dante Alighieri in Quarantena, un omaggio al Sommo Vate, e Stay home Italy, sui duri mesi di lockdown in Italia, coinvolgendo attori e attrici, ex allievi, amici e amiche per sentirmeli vicini, per non soffrire la loro lontananza. E alcuni mi hanno ringraziato come se gli avessi offerto la più bella opportunità della loro vita”.

– “Stay Home Italy”, gli auguri a distanza per Natale di Laura Allegrini

“La scrittura è la mia seconda passione, oltre al canto. E in questo periodo ho scritto molte poesie e pensieri dedicati al Libano e a Beirut, e mi piacerebbe diventassero un libro tradotto in arabo. Sono molto onorata di essere arrivata finalista al premio letterario internazionale Napoli Cultural Classic con la poesia ‘Beirut, 4 Agosto 2020-Dopo l’esplosione’. Quella drammatica esperienza mi ha segnato così profondamente che non ho potuto fare a meno di scriverne. Ancor più onorata che il presidente onorario della giuria, Hafez Haidar, sia libanese, e più volte candidato al Premio Nobel per la Letteratura, scrittore e traduttore di tante opere di Khalil Gibran, che ho letto con passione. Mentre il presidente di giuria del concorso è Giuseppe Laterza, uno dei più importanti editori italiani. Voglio dedicare questa mia umile poesia alle vittime dell’esplosione, ai libanesi che mi hanno fatto sentire a casa e alla mia amata Beirut”.

– Laura Allegrini in concerto all’Al Medina Theatre di Beirut

Il rientro in patria sarà all’insegna delle novità. “Ci sono dei progetti in Italia, fra cui un documentario sull’evoluzione delle donne italiane durante le guerre mondiali e le donne militari, in cui canterò l’Inno di Mameli, uscirà credo fine dell’estate o i primi di autunno”.

23 giugno, 2021