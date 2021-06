Lavori per 25 milioni di euro sulla Salaria, la galleria Colle Giardino resterà chiusa per 2 anni

Rieti - Anas farà eseguire interventi per l'ammodernamento degli impianti tecnologici

Rieti – Riceviamo e pubblichiamo – Anas ha consegnato all’impresa Consorzio Valori Scarl i lavori di manutenzione programmata per l’ammodernamento degli impianti tecnologici della galleria Colle Giardino, situata in provincia di Rieti sulla strada statale 4 “Salaria”.

Rieti – L’interno della galleria Colle Giardino sulla Salaria

All’interno della galleria, di una lunghezza di 4,5 chilometri, verranno effettuati interventi per un importo di 25 milioni di euro.

I lavori verranno eseguiti alternativamente sia in direzione sud che in direzione nord e riguarderanno gli impianti di ventilazione, illuminazione con led di ultima generazione, impianti di monitoraggio dell’aria, impianti di pressurizzazione dei by-pass pedonali, rifacimento degli impianti idrici e antincendio, impianti di telecontrollo e video sorveglianza, impianti per la gestione del traffico con pannelli a messaggio variabile (pmv) e semaforici.

La durata prevista per l’ultimazione dei lavori è di circa 2 anni.

Nel periodo dei lavori il transito in galleria verrà interdetto e il traffico verrà deviato sul tracciato dell’adiacente vecchia Salaria.

Anas

24 giugno, 2021