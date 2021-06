Vignanello - Talete - Spostati su richiesta dell'amministrazione comunale

Vignanello – Riceviamo e pubblichiamo – Con la presente si comunica che l’intervento di rinnovo della condotta idrica in via San Rocco, previsto per la sera di venerdì 11 giugno, è stato spostato, su richiesta dell’amministrazione comunale, ad altra data da destinarsi.

Talete spa

Segreteria di direzione tecnica



10 giugno, 2021