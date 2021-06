Lavori in corso per la Fibra 1000 di TIM

Economia - Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni, senza alcun impegno, può visitare uno degli store ufficiali di Viterbo, al Centro Commerciale Tuscia o presso l'ipermercato Conad/Leclerc

Viterbo – sponsorizzato – Sono in corso in città i lavori per il lancio del nuovo servizio Fiber to the Home di TIM (FTTH) che porterà la fibra ottica direttamente dentro le case dei viterbesi.

Con questa tecnologia la velocità di connessione passerà a 1000 Mega in download e 300 Mega in upload ed in più ai clienti TIM verrà fornito il nuovo router TIM HUB Plus con WiFi6 in tecnologia MESH che evita ogni interferenza ed aumenta l’efficienza delle connessioni wireless domestiche.

Si prevede un boom di richieste del servizio perchè oltre a colmare la carenza di risorse in località sature come alcuni quartieri residenziali (Santa Barbara, Barco, Muialdo), il servizio garantirà la visione spettacolare di tutti i contenuti offerti da TIMVision (Netflix, Disney, Eurosport) ma soprattutto sarà indispensabile per tutti gli appassionati di calcio che dalla prossima stagione potranno vedere le partite solo in streaming su DAZN ,secondo l’accordo strategico siglato con TIM.

Entro l’estate tutta la città sarà raggiunta dalla Fibra 1000 e chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni, senza alcun impegno, può visitare uno dei TIM Store ufficiali di Viterbo, al Centro Commerciale Tuscia o presso l’ipermercato Conad/Leclerc o contattare il numero 0761/333999 .

Il prezzo sarà lo stesso e non subirà alcun aumento sia per i nuovi che per i vecchi clienti TIM. L’attivazione sarà gratuita ed avverrà in tempi brevissimi.

Per qualsiasi ulteriore informazione : https://www.facebook.com/timviterbotuscia oppure info@vestrigroup.it

5 giugno, 2021