Washington - Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato un piano contro la criminalità e la violenza armata: “Troppe pistole nelle mani sbagliate”

Condividi la notizia:











Washington – “Le armi sono diventate un’epidemia, tolleranza zero per chi viola le regole”.

Così il presidente statunitense Joe Biden, annunciando un piano per combattere la criminalità e la violenza armata. Saranno stanziati 350 miliardi a sostegno delle forze dell’ordine.

“Ilgoverno federale – ha detto Biden – sta affrontando i cattivi soggetti che fanno cose cattive alle nostre comunità. Questi mercanti di morte stanno infrangendo la legge a scopo di lucro”.

Joe Biden

“Se vendi intenzionalmente un’arma proibita a qualcuno – ha aggiunto il presidentre statunitense -, il mio messaggio per te è questo: ti troveremo e cercheremo la tua licenza per vendere armi. Faremo in modo che tu non possa vendere morte e caos nelle nostre strade”.

“Tolleranza zero per i venditori di armi che violano le regole– ha concluso -. Quella delle armi è un’epidemia. Ci sono ancora troppe pistole che finiscono nelle mani sbagliate”.

Stando ai dati diffusi da Gunviolencearchive.org, lo scorso fine settimana ci sono state 10 sparatorie di massa negli Stati Uniti, che hanno causato 7 morti e 45 feriti.

Condividi la notizia:











24 giugno, 2021