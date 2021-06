Lega giovani Lazio, due rappresentanti di Viterbo nella Consulta di Anci giovani Lazio

Politica - Si tratta di Matteo Massaini, vicesindaco di Civita Castellana e Alessio Polidori, consigliere comunale del comune di Blera

Matteo Massaini e Alessio Polidori nella Consulta di Anci giovani Lazio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’ultima assemblea di Anci giovani Lazio sono stati eletti, con l’incarico di vicepresidente Vicario, Matteo Massaini, vicesindaco di Civita Castellana e Alessio Polidori, consigliere comunale del comune di Blera come membro della consulta Anci, entrambi componenti della delegazione della Lega giovani di Viterbo.

“L’elezione di Matteo Massaini e di Alessio Polidori – dichiara il responsabile Enti locali della Lega giovani Lazio Giovanni Congedi – non fa che confermare il nostro impegno quotidiano all’interno delle istituzioni. Lega giovani Lazio ha promosso due nostri amministratori condividendo l’impegno e la militanza del nostro gruppo giovanile. Il nostro ringraziamento al coordinatore regionale Lega Salvini Claudio Durigon per il forte sostegno al nostro movimento giovanile“.

“L’elezione di Matteo Massaini e di Alessio Polidori nella consulta di Anci giovani Lazio – dichiara Marco Pietrandrea, coordinatore Lega giovani Lazio – è il risultato e l’impegno del nostro movimento sui territori”.

Il neoeletto Matteo Massaini dichiara che “con Alessio Polidori rappresentare i giovani amministratori in Anci negli incarichi che ci sono stati affidati è un onore ed una responsabilità e contribuisce a coronare il cammino dei nostri giovani amministratori, ringrazio il nostro responsabile per gli enti locali per la fiducia che ci è stata accordata nel tempo”.

29 giugno, 2021