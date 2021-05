“Lega nella Tuscia al 27%, entro giugno arriva Matteo Salvini”

Viterbo - Il senatore Umberto Fusco chiama a raccolta amministratori e sindaci della Lega e parla dell'ultimo periodo: “Sono stati giorni terribili"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Sono stati giorni terribili, accetto l’attacco politico, non quello personale”. Umberto Fusco ha aspettato, forse che le acque nella Lega si calmassero e poi ha deciso di parlare.

Dopo la sfiducia all’assessore comunale di Viterbo Enrico Maria Contardo, l’uscita di Ombretta Perlgaorca, consigliera e quella di Alessandro Giulivi, sindaco di Tarquinia che si è portato dietro anche consiglieri e assessori, ha chiamato a raccolta amministratori e sindaci, per dire la sua.

Umberto Fusco e Giovanni Arena

Intanto sui rapporti con Giulivi. “Un grande saluto ad Alessandro Giulivi – spiega Fusco all’incontro – non è con noi stasera ma lo sarà presto. Con Sandro non ho mai litigato. Lo voglio ricordare.

Condividiamo tante cose insieme, progetti, soprattutto del territorio”. Lasciando intendere che un suo rientro nella Lega possibile. Un auspicio, forse qualcosa in più.

“Dobbiamo ricominciare – spiega Fusco – c’è tanta gente che si sta avvicinando al partito”. Lo dicono anche i sondaggi. “Uno presentato venti giorni fa – ricorda Fusco – attesta la Lega al 27% nella Tuscia. Lo ha commissionato Fratelli d’Italia. Anche nelle difficoltà andiamo avanti”.

Viterbo l’incontro della Lega

Tra gli amministratori, i sindaci di Monte Romano, Monterosi, Tuscania, Ischia di Castro, Vejano, Capodimonte. Pure il primo cittadino di Viterbo, Giovanni Arena. Ospite. “La Lega – spiega Arena – è un alleato leale e per questo lo ringrazio”.

C’è anche tempo per un saluto via telefono dal responsabile regionale della Lega.

Claudio Ubertini è fresco di nomina come vicesindaco e nel suo intervento prona tutti a stare tra la gente. Il periodo è particolarmente indicato. In autunno, una tornata elettorale importante nella Tuscia.

Umberto Fusco e Claudio Ubertini

Tornano alle urne 21 comuni, tra cui Montefiascone, Orte, Vetralla, Acquapendente e Vitorchiano. “Per i comuni fino a ottomila abitanti – ricorda Fusco – i coordinatori sono già stati nominati. Per quelli superiori a ottomila abitanti, dalla prossima settimana comincerò a incontrare comune per comune gli amministratori. Personalmente, per vedere che direzione prendere in vista del voto”.

C’è anche il Giubileo 2025. Il senatore non vuol far trovare impreparato il territorio, occorre pensare ai progetti.

Ma è la politica in primo piano nell’incontro e qualche sassolino che Fusco si è tolto dalle scarpe. “Sono scarico – spiega Fusco ai presenti – ero molto teso, ma la vostra presenza mi ha dato forza”. E la classica chiusura: “Viva la Lega, viva Matteo Salvini. Il numero uno verrà a Viterbo entro giugno”.

Giuseppe Ferlicca

1 giugno, 2021