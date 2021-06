Lega Viterbo in piazza a Roma per “Prima l’Italia bella, libera, giusta”

Politica - Oggi l'iniziativa nella capitale - Tra i presenti il senatore Fusco, i sindaci della Tuscia, gli amministratori del comune di Viterbo e di altri comuni della provincia, militanti e sostenitori del partito

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’Italia riparte, bella, libera e giusta: immancabile, anche stavolta, il gruppo di Viterbo in piazza a fianco di Matteo Salvini, all’iniziativa organizzata dalla Lega per ringraziare gli italiani e per lanciare un grande messaggio di ripartenza dopo le restrizioni che da oltre un anno ci hanno privato della nostra quotidianità, anche dei nostri affetti, e che hanno imposto duri mesi di inattività alle nostre imprese.

L’Italia ha risposto all’appello lanciato da Matteo Salvini oggi pomeriggio, e in quella risposta c’è anche Viterbo con circa 200 persone, che hanno voluto essere presenti alla prima grande manifestazione di piazza per ascoltare la voce del leader della Lega e non solo.

Ad essere protagonista oggi è stata, innanzitutto, proprio quell’Italia che lavora. Sul palco si sono succedute le voci di molte categorie di lavoratori che hanno riconosciuto in Salvini il motore del governo per questa ripartenza.

Tra i presenti, oltre al Senatore Umberto Fusco, i sindaci della Tuscia, gli amministratori del comune di Viterbo e quelli degli altri comuni della provincia, oltre ai numerosi militanti e sostenitori del partito.

Un messaggio di ripartenza e speranza per i mesi a venire, che anche a Viterbo le istituzioni locali sapranno declinare a sostegno dei cittadini e delle categorie che maggiormente hanno sofferto questo anno di restrizioni.

Lega Viterbo

19 giugno, 2021