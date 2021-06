L’estate parte con la musica al teatro Lea Padovani

Montalto di Castro - Primo appuntamento domenica 27 giugno alle 21 con Elsa Martignoni, rock violinist

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – L’estate 2021 parte con la musica al teatro Lea Padovani. Nella magica atmosfera dell’arena esterna del Padovani, domenica 27 giugno alle 21 Elsa Martignoni, rock violinist, torna ad incantare il pubblico di Montalto di Castro con “Eclettrica”.

Data zero del tour “Eclettrica 2021” che porterà l’artista, compositrice e performer, in giro per l’Italia, esibendosi con brani inediti, cover, su basi lounge, chill-out, world-music, deep-house, edm. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Comune di Montalto di Castro

Condividi la notizia:











24 giugno, 2021