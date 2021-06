Lezione speciale per i bambini di Bassano in Teverina

Bassano in Teverina - Il comune insegna ai piccoli della scuola come ricavare il sughero da una pianta

Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – La presidente del consiglio comunale Samantha Pompili: “Coinvolgere fin da subito le nuove generazioni in questo genere di attività è fondamentale per far comprendere loro l’importanza della natura”.

E’ stata una giornata diversa e all’insegna del verde, quella che hanno trascorso oggi i bambini della scuola primaria comunale Dante Alighieri di Bassano in Teverina. Questa mattina, infatti, il sindaco Alessandro Romoli, la presidente del consiglio comunale con delega alla pubblica istruzione e le attività parascolastiche per l’infanzia e l’adolescenza Samantha Pompili e il dipendente comunale Giuseppe Paolocci si sono recati presso l’istituto per tenere una lezione speciale ai bambini della scuola e mostrare loro come ricavare il sughero da una pianta.

“E’ stata una bellissima esperienza – ha commentato la presidente Pompili -. Coinvolgere i bambini in questo tipo di attività all’aperto e a contatto con le piante è fondamentale per far comprendere alle nuove generazioni l’importanza della natura e la bellezza di preservarla. Ringraziamo per la preziosa collaborazione le maestre Anna e Tiziana e i collaboratori scolastici Bruno, Valentina e Dino”.

