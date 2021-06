Lgbt, il parlamento europeo si colorerà di arcobaleno

Bruxelles - L’annuncio del presidente David Sassoli dopo il divieto della Uefa di illuminare lo stadio di Monaco

Bruxelles – Il parlamento europeo si colorerà di arcobaleno, in segno di sostegno alla comunità Lgbt.

Lo ha annunciato il presidente David Sassoli che ha accettato la richiesta di un’eurodeputata tedesca dei Verdi, Terry Reintke. Per quest’ultima, l’iniziativa deve essere una risposta al divieto dell’Uefa di illuminare con i colori arcobaleno lo stadio di Monaco di Baviera in occasione della partita Germania-Ungheria.

La questione “arcobaleno” e i relativi diritti Lgbt continuano a tenere acceso il dibattito politico e a creare scontri. Come quello che ha visto contrapposti la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e l’Ungheria. La prima ha criticato duramente la legge ungherese anti-Lgbt, definendola “una vergogna perché discrimina persone sulla base dell’orientamento sessuale e va contro i valori fondamentali della Ue”.

Non si è fatta attendere la risposta del governo di Budapest, che ha etichettato le parole della von der Leyen come “vergognose”, utilizzando non a caso lo stesso termine della leader europea. La dichiarazione della presidente della commissione è una “vergogna perché basata su asserzioni false”, ha sottolineato l’esecutivo in una nota, aggiungendo che ciò dimostra “un’opinione politica di parte senza che sia stata condotta prima una imparziale valutazione”.

24 giugno, 2021