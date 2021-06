Cronaca - Tappa tecnica del tour che sta portando in giro per l'Italia in bici i conduttori del network milanese

Condividi la notizia:











Tarquinia – (g.f.) – Linus e Nicola Savino di Radio Deejay a Tarquinia.

Tappa di passaggio del Tour de fans che li sta portando in giro per l’Italia in bicicletta. Ogni giorno una città da cui va in onda il loro programma mattutino Deejay chiama Italia.

Quella di Tarquinia è stata una tappa tecnica. In arrivo da Orvieto, dove i due conduttori hanno trasmesso, nella cittadina tirrenica sono arrivati martedì 22, per poi ripartire alla volta della Sardegna. Con le bici in stiva, in aereo hanno raggiunto Alghero, per l’ultima settimana di tour.

L’arrivo a Tarquinia è stato segnalato da Linus su Instagram: “E pure a Tarquinia siamo arrivati – ha scritto il conduttore e direttore del network milanese – adesso andiamo a prendere l’aereo per la Sardegna. Meno 3”.

Condividi la notizia:











24 giugno, 2021