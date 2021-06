Roma - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “L'Italia continuerà a mantenere in Iraq un significativo contingente militare”

Roma – “L’Isis è stato sconfitto, ma non ancora sradicato”. Queste le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio aprendo la ministeriale della coalizione anti-Daesh in corso a Roma.

“Daesh è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale, ma non è stato sradicato – ha detto Di Maio -. Per questo l’Italia, con oltre 800 unità dislocate tra Iraq e Kuwait, continuerà a mantenere in Iraq, nel rispetto della sovranità irachena e in pieno accordo con Baghdad, un significativo contingente militare con l’obiettivo di rendere il paese capace di affrontare la minaccia in autonomia”.

“Ci stiamo preparando – ha aggiunto il ministro – anche a incrementare la nostra partecipazione alla missione Nato in Iraq e ad assumerne il comando dopo il turno assicurato dalla Danimarca”.

“La coalizione per la lotta all’Isis ha raggiunto risultati significativi – è intervenuto il segretario di stato statunitense Antony Blinken -. Risultati che riflettono quanto si può conseguire insieme. Abbiamo fatto progressi perché abbiamo lavorato insieme”.

28 giugno, 2021