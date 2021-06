L’Italia vola a Wembley per gli ottavi di finale, in campo contro Austria o Ucraina

Europei 2020 - Ieri battuto il Galles allo stadio Olimpico per 1 a 0 - Decisiva la rete di Matteo Pessina

Roma – Europei 2020, la nazionale italiana vola a Wembley per gli ottavi di finale.

Matteo Pessina

Battuto il Galles ieri pomeriggio 1 a 0 allo stadio Olimpico di Roma con una rete di Matteo Pessina, gli Azzurri si posizionano al primo posto del loro girone con zero reti subite e sette all’attivo.

Sabato 26 giugno alle ore 21, a Wembley l’Italia scenderà in campo per gli ottavi di finale contro una tra Austria o Ucraina, che si affrontano oggi per il secondo posto del gruppo C.

Intanto l’1-0 su Bale e compagni vale per l’Italia il trentesimo risultato utile consecutivo e allunga la striscia di vittorie, senza gol subiti, a 11. Ha un senso particolare anche il fatto che il tutto sia avvenuto nonostante il massiccio turn over realizzato dal ct Roberto Mancini, che ha sostituito 8 elementi su 11 rispetto alla sfida con la Svizzera (confermati solo Donnarumma, Bonucci e Jorginho) e venire comunque ripagato da una prestazione scintillante e coerente con il recente passato, fatto di possesso di palla e ricerca del gioco.

21 giugno, 2021