Mosca - Il presidente russo Putin parlando al paese ha auspicato che finiscano presto i pregiudizi verso la vaccinazione

Mosca – “Ho fatto lo Sputnik V, vaccino unica via per uscire dalla pandemia”. Lo ha detto il presidente della Tuscia Vladimir Putin, nel corso della linea diretta in cui parla al paese.

Ha rivelato quale vaccino si sia fatto iniettare, spiegando che non ci sono altre strade rispetto alla vaccinazione, per uscire dalla pandemia.

“Spero che la campagna possa procedere – ha sottolineato Putin – e che i pregiudizi sui vaccini in Russia spariscano”.

30 giugno, 2021