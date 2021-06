Lombardia Film commission, condannati i contabili della Lega

Milano - Accusati di peculato e turbata libertà di scelta del contraente

Milano – Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili della Lega in parlamento, sono stati condannati rispettivamente a 5 anni e 4 anni e 4 mesi nel processo con rito abbreviato nell’indagine sulla compravendita della sede della Fondazione Lombardia Film commission, ente partecipato da regione e comune di Milano.

Tribunale di Milano

I due professionisti erano imputati per turbativa d’asta e peculato, accusati di aver pilotato la compravendita sull’immobile di Cormano, grazie alla quale avrebbero drenato 800mila euro di fondi pubblici stanziati dalla regione Lombardia.

Il giudice ha disposto inoltre un primo parziale risarcimento di 150mila euro per la fondazione Lombardia Film Commission – la richiesta era 1,7 milioni di euro – e di 25mila euro per il comune di Milano – 117 mila la richiesta. Per i due è stata decisa anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla professione di commercialista per i prossimi 4 anni.

Disposta anche la confisca delle due ville a Desenzano sul Garda, sul lago di Garda, che sarebbero state acquistate nel 2017 con i soldi della compravendita come ricostruito dalle indagine dei militari del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano.

3 giugno, 2021