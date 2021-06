Luca Podda torna sul ring per l’assalto all’Americas title Nba dei Massimi leggeri

Sport - Pugilato - Allenato da Jorge Enrique Rubio, il pugile di Tarquinia prepara il match del 14 agosto in Florida

Miami – La data è già fissata. L’avversario in via di definizione. Ma per Luca Podda la sfida sul ring del prossimo 14 agosto potrà rappresentare una svolta decisiva per la carriera di questo boxer, già campione italiano, che ora vive a si allena a Miami.

Appunto il 14 agosto, a Orlando in Florida, Podda salirà sul quadrato per conquistare l’Americas title Nba per la categoria dei Massimi leggeri, importante titolo statunitense: un obiettivo davvero decisivo che, se realizzato, porterà una cintura americana di grande valore ad arricchire il suo già importante palmares.

Il pugile è infatti reduce dalla grande vittoria dello scorso 29 maggio quando ha battuto a Cancun, in Messico, Roman Delgado in un match previsto sulle 10 riprese che è però durato molto meno, visto che il rivale di Podda è andato al tappeto al primo round fulminato dal gancio destro dell’italiano.

Ecco quindi che ora, per il nostro pugile, si aprono prospettive di grande valore, e per prepararsi al meglio al prossimo incontro, che potrebbe portargli una prestigiosa cintura statunitense, Podda ora ha scelto di allenarsi con un grande trainer di fama internazionale, Jorge Enrique Rubio.

Cubano, già allenatore della nazionale cubana e abituato a formare combattenti professionisti a Miami, tra cui Gil Reyes, Juan Arroyo e Stacey Reile, Rubio è attualmente l’allenatore anche della grande promessa cubana Hairon Socarras e dell’ex medaglia d’oro olimpica Luke Campbell.

Appuntamento quindi ad un rovente 14 agosto per una grande sfida dell’ex campione nazionale Luca Podda che punta fortemente a una prestigiosa cintura oltreoceano.

28 giugno, 2021