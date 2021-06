Luisa Fratini nuovo presidente della sezione Avis locale

Marta - Si avvicenda a Roberto Pesci oggi vice

Marta – Riceviamo e pubblichiamo – In aprile si sono svolte le assemblee locali per i rinnovi dei direttivi, Marta ha eletto come presidente Luisa Fratini già vicepresidente, che si avvicenda a Roberto Pesci oggi vicepresidente.

Avis Marta

Luisa Risulta essere la più giovane presidente delle sezioni Avis della provincia di Viterbo, dando un primato importante e significativo nell’avvicinamento dei giovani a questa realta di volontariato. Direttivo ben consolidato e produttivo per l’associazione che viene mescolato ma non subisce forti cambiamenti.

L’avis di Marta rinnovata negli ultimi 5 anni conta azioni di donazioni nei confornti della scuola locale elementari e medie e un forte incremento di donazioni con un ricambio con forte presenza giovanile, la comunicazione e’ stata la base dell’oeprtao in questi anni .

Luisa con la sua persona gentile e il suo modo affabile portera’ sicuramente un nuovo input, quindi buon lavoro a lei e il suo gruppo… PROSSIMO APPUNTAMENTO IL 29 LUGLIO PROSSIMO …

SIATE PRESENZA CHE SOCCORRE… (Papa Framcesco al raduno dei donatori)

Ecco il nuovo direttivo, che lavorerà per Avis Aido.

Presidente Luisa Fratini, Vice Presidente Roberto Pesci

Tesoriere Mauro Chiatti Segretario Franco Frigo

Consiglieri Rita Melise Gianni Ciufo Silvia Moretti

Collegio revisori: Piovani Dino Ido Furietti Stefano Sassara Paride

21 giugno, 2021