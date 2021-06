L’ultimo audio di Saman al fidanzato: “Ho sentito dire uccidiamola”

Reggio Emilia - A diffondere la registrazione la trasmissione “Chi l’ha visto?"

Reggio Emilia – “Ho sentito dice: uccidiamola”. Un audio drammatico, l’ultimo registrato da Saman Abbas al suo fidanzato, prima di scomparire nel nulla. Prima di essere uccisa, secondo la procura, dallo zio e da due cugini e nascosta in una fossa scavata nelle campagne di Novellara, piccolo centro in provincia di Reggio Emilia.

A diffondere l’audio la trasmissione di Rai tre “Chi l’ha visto?” e dalle parole della 18enne pachistana si capirebbe in pieno come fosse consapevole di quello che la famiglia stava progettando, anche se alla sua richiesta di spiegazioni “Mia madre ha detto non parliamo di te ma di una ragazza che è scappata in Pakistan” sottolinea la 18enne.

Nell’audio originale Saman, che sarebbe stata uccisa dalla famiglia perché aveva rifiutato un matrimonio combinato, sembra quasi rassegnata alla sua sorte: “Vedremo quello che è scritto nel destino”, dice al compagno. “Vedremo se sono solo parole, ma possono arrivare a farlo – ammette Saman, sparita da Novellara lo scorso 30 aprile e il cui corpo non è ancora stato ritrovato – Lasciamo fare al destino” conclude poi.

Mercoledì intanto è stato estradato in Italia dalla Francia Ikram Ijaz l’unico degli indagati che finora è stato arrestato. Uno dei due cugini della 18enne, che, secondo l’accusa, avrebbero aiutato la zio a tenerla ferma mentre veniva uccisa. Il corpo della giovane, secondo quanto ipotizzato dalla procura, è stato nascosto in una buca nelle campagne di Novellara. Il 29 aprile scorso le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso zio e cugini con pale e picconi in mano. Dopo alcune ore la 18enne è scomparsa nel nella.

10 giugno, 2021