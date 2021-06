Marco Guglielmi presenta le carte da gioco ispirate alla storia di Viterbo

Viterbo - Sabato 19 giugno agli Almadiani, all'interno della mostra "La Via degli Artisti - collection"

Condividi la notizia:











Le carte da gioco di Marco Guglielmi ispirate alla storia di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un’altra meraviglia: le carte da gioco ispirate alla storia di Viterbo. Il maestro Marco Guglielmi presenta la sua fatica al tempo del primo lockdown.

Agli Almadiani, all’interno della mostra la Via degli Artisti – collection, sabato 19 giugno, alle 18 Giuseppe Bellucci presenta il suo libro in rima: da Cellere a Capalbio, fatti e misfatti del brigante Domenico Tiburzi, Ed. Archeoares, presentato da Laura Principi.

Alle 18,30 Sandro Iacoponi presenta il Libro in rima di Cesare Iacoponi: Viterbo e la sua storia. La città i monumenti i dintorni e paesi, Ed. Serena, presentato da Sigfrido Hobel.

Alle 19 la proiezione del video originale “La Piramide etrusca” di Project Tuscia con Giulia Marchetti e Salvatore Fosci. Alle 19,20 le viterbesissime carte di Marco Guglielmi.

Con un sabato scoppiettante si conclude la seconda di tre parti di una mostra che ha segnato la ripresa anche dell’arte dopo la lunga notte del Coronavirus.

Per la terza e ultima settimana, espongono: Andrea Zanobi, Rita Mare, Rita Passeri, Francesco Graziotti e per la prima volta in assoluto la neodiplomata all’Orioli Rachele Capocera. Appuntamento a Sabato 19 per il programma sopra menzionato e al 21 giugno alle 19 per la terza ed ultima inaugurazione. La mostra di conclude il 27 giugno. Ringraziamo l’assessorato alla Cultura, l’assessore Marco De Carolis e il monastero di Santa Rosa per la collaborazione.

Giulio Della Rocca

Presidente “La Via degli artisti”

Condividi la notizia:











16 giugno, 2021