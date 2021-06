Mark dei Blink-182 ha il cancro: “Fa schifo e ho paura”

Los Angeles - Il bassista californiano: “Sto cercando di rimanere fiducioso e positivo"

Los Angeles – Una foto pubblicata su Instagram e un messaggio scritto in bianco su sfondo nero per annunciare ai fan che da tre mesi ormai sta lottando contro il cancro. Il bassista californiano dei Blink-182, Mark Hoppus, svela così al mondo la battaglia che sta combattendo.

“Negli ultimi tre mesi sono stato sottoposto a chemioterapia per un tumore”, ha scritto il musicista californiano, “Ho il cancro. Fa schifo e ho paura, e allo stesso tempo ho la fortuna di avere dottori incredibili, famiglia e amici che mi aiutano a superarlo”.

Hoppus ha condiviso uno scatto che lo mostra in ospedale, con una flebo attaccata al braccio: “Un trattamento per il cancro, grazie”.

Il bassista, classe 1972, ha spiegato che la battaglia è ancora lunga: “Ho ancora mesi di terapia davanti a me, ma sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l’ora di essere libero dal cancro e di vedervi tutti a un concerto nel prossimo futuro. Con affetto”. Il messaggio è dunque confortante sullo stato di salute di Hoppus, che però non ha precisato la natura del cancro. Immediato l’affetto dei fan, con tanti messaggi di sostegno.

24 giugno, 2021