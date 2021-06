Maxi focolaio a nell’isola di Maiorca, oltre 700 ragazzi positivi al Covid

Cronaca - Sarebbero diversi i punti di contagio, tra cui alcune feste in barca e in hotel

Maiorca – Maxi focolaio a Maiorca, sono oltre 700 i ragazzi appartenenti a sette diverse comunità autonome spagnole che sono risultati positivi al Covid-19.

Palma di Maiorca

Lo riporta El Pais. Secondo il quotidiano spagnolo, i ragazzi hanno contratto il virus durante il loro soggiorno a Maiorca tra il 12 e il 20 giugno e sono circa 3mila le persone attualmente in quarantena a Madrid, dove sono stati messi in isolamento al rientro dall’isola. Le autorità spagnole continuano a monitorare la situazione.

Stando a quanto si apprende, il maxi focolaio sarebbe scaturito da più punti di contagio, tra cui alcune feste in barca e negli hotel. Sembrerebbe inoltre, come riporta Rai News, che sia stato aperto un fascicolo per il mancato rispetto delle misure anti Covid contro gli organizzatori di un concerto di musica Reggaeton che si è tenuto nell’arena per le corride dei tori di Palma di Maiorca.

L’isola di Maiorca è una delle località spagnole più gettonate dai ragazzi. Ogni anno circa 12mila ragazzi la raggiungono per trascorrere le vacanze e festeggiare la fine degli studi.

27 giugno, 2021