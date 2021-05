Meno di 400 positivi nella Tuscia, ma un anno fa erano appena 40…

Coronavirus - La curva è comunque in picchiata in tutto l'alto Lazio: ieri sette casi e un morto

Viterbo – Coronavirus, curva in picchiata nella Tuscia. Ieri la Asl ha comunicato appena cinque positivi, uno dei quali è stato ricoverato, e 28 guariti. Attualmente hanno il Covid 394 persone, 26 delle quali si trovano all’ospedale di Belcolle: tre i pazienti in terapia intensiva.

Ma quale era la situazione di un anno fa, ovvero del 31 maggio 2020 a poche settimane dall’inizio della pandemia? Nelle 24 ore il Team operativo Coronavirus di via Enrico Fermi non aveva riscontrato alcun caso. Sette invece i guariti, che avevano fatto scendere gli attualmente positivi a 42. Di questi, in tre erano ricoverati a Belcolle.

Fino ad oggi i contagi accertati nella Tuscia sono stati 15mila 390 a fronte di 14mila 545 negativizzazioni. 452 le vittime.

Nel resto dell’alto Lazio, ieri un morto in Sabina. La Asl di Rieti fa sapere che si tratta di “una donna di 92 anni deceduta all’Ogp Viterbo”. In questo territorio nelle scorse 24 ore non è stato registrato alcun nuovo caso a fronte di sei guarigioni. Numeri molto bassi anche tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina: la Asl Roma 4 ha comunicato appena due infezioni e sei negativizzazioni.

Il bollettino della Asl di ieri: Solo 5 nuovi casi e 28 guariti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15390 (4055 a Viterbo; 11335 in provincia)

Attualmente positivi: 394

Guariti: 14545

Morti: 451 + 1

Ricoverati: 26 (3 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 20905

Comuni con positivi

Viterbo: 4055 casi (118 morti e 3884 guariti)

Civita Castellana: 1039 casi (21 morti e 1007 guariti)

Montefiascone: 775 casi (37 morti e 737 guariti)

Vetralla: 633 casi (16 morti e 612 guariti)

Tarquinia: 589 casi (12 morti e 543 guariti)

Nepi: 488 casi (17 morti e 469 guariti)

Tuscania: 448 casi (13 morti e 429 guariti)

Orte: 391 casi (15 morti e 368 guariti)

Fabrica di Roma: 379 casi (4 morti e 372 guariti)

Ronciglione: 371 casi (15 morti e 341 guariti)

Capranica: 341 casi (6 morti e 306 guariti)

Vitorchiano: 316 casi (3 morti e 305 guariti)

Bagnoregio: 299 casi (6 morti e 289 guariti)

Sutri: 283 casi (10 morti e 270 guariti)

Soriano nel Cimino: 279 casi (11 morti e 259 guariti)

Bassano Romano: 261 casi (14 morti e 244 guariti)

Monterosi: 257 casi (3 morti e 225 guariti)

Caprarola: 219 casi (5 morti e 205 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 173 guariti)

Montalto di Castro: 177 casi (7 morti e 166 guariti)

Acquapendente: 176 casi (9 morti e 153 guariti)

Marta: 163 casi (1 morto e 161 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 154 guariti)

Vasanello: 159 casi (4 morti e 150 guariti)

Castel Sant’Elia: 156 casi (4 morti e 149 guariti)

Piansano: 152 casi (5 morti e 129 guariti)

Oriolo Romano: 149 casi (2 morti e 146 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 135 guariti)

Corchiano: 134 casi (4 morti e 129 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 125 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 113 guariti)

Blera: 126 casi (5 morti e 117 guariti)

Ischia di Castro: 126 casi (4 morti e 112 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 115 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 108 guariti)

Monte Romano: 110 casi (1 morto e 100 guariti)

Bomarzo: 91 casi (6 morti e 83 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 36 guariti)

Gallese: 77 casi (73 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 62 guariti)

Vejano: 54 casi (3 morti e 49 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 45 guariti)

Graffignano: 43 casi (3 morti e 38 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 30 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 30 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 22 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 20 guariti)

Comuni Covid-Free

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 100 casi (3 morti e 97 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Civitella d’Agliano: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

1 giugno, 2021