Mercatino con abiti e accessori di seconda mano, al via il progetto di Kiss against cancer

Viterbo - L'appuntamento è per il 3 luglio dalle 16 alle 20 - Il ricavato andrà alla campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dalla onlus

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Uno stile di vita sostenibile riduce l’impatto negativo che ognuno di noi produce sull’ambiente. Da qui nasce l’idea del Kiss second hand kids market. Si tratta di un mercatino di abiti e accessori di seconda mano per bambini da 0 a 6, organizzato da Kiss Against Cancer.

Sapevate che la produzione di abiti a livello globale genera emissioni di anidride carbonica superiori a quelli dell’intero traffico aereo mondiale? Allora perché non passare all’acquisto di capi usati? Con l’uso di abiti usati si riducono l’emissione CO2, il consumo di acqua, l’uso di fertilizzanti e di pesticidi.

L’appuntamento con il mercatino è per il 3 luglio, dalle 16 alle 20, al Lab, in piazza Giuseppe Verdi a Viterbo.

Il ricavato sosterrà le campagne di informazione e sensibilizzazione che la onlus Kiss porta avanti e in parte andrà a sostegno delle iniziative di Viterbo clean up.



Onlus Kiss

Condividi la notizia:











30 giugno, 2021